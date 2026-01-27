PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++verbranntes Essen sorgt für Polizei und Feuerwehreinsatz+++Unfallflucht in Limburg+++Carport brennt ab+++ beim Unfall schwer verletzt+++

Limburg (ots)

1. Angebranntes Essen sorgt für Polizei- und Feuerwehreinsatz, Weilburg, Schlesierstraße, Montag, 26.01.2026, 14:42 Uhr

(Sc) Die Polizei musste am Montag in Weilburg aufgrund eines vermuteten Brandes die Tür einer Wohnung eintreten. Am Montag wurden die Polizei und Feuerwehr Weilburg zu einem möglichen Wohnungsbrand in der Schlesierstraße in Weilburg gerufen. Anwohner hatten gemeldet, dass ein Rauchmelder in einer der Wohnungen angeschlagen habe. Die Polizei evakuierte das Haus und konnte in den oberen Stockwerken den Rauchmelder und auch Brandgeruch wahrnehmen. Da den Polizeibeamten auf lautes Klopfen nicht geöffnet wurde, wurden die Beamten selbst aktiv und öffneten die Wohnungstür kurzerhand mit mehreren Fußtritten. Sie betraten die stark verqualmte Wohnung, konnten aber niemanden antreffen. Die zudem eingetroffene Feuerwehr betrat unter Atemschutz die Wohnung und konnte den Grund für den Rauch, ein auf dem Herd vergessenen Kochtopf mit Eiern, feststellen. Die Wohnung wurde gelüftet und konnte dem nun vom Einkaufen wiedergekehrten Wohnungsinhaber übergeben werden. Bei der Türöffnung durch die Polizei und durch den Rauch entstand zum Glück nur geringer Sachschaden.

2. Geparktes Auto beschädigt und weitergefahren - Zeugen gesucht, Limburg, Diezer Straße, Montag, 26.01.2026, 12:30 Uhr

(Sc) Ein unbekannter hat in Limburg am Montag einen geparkten PKW bei einem Unfall beschädigt und ist dann weitergefahren. Am Montag zwischen 12:15 Uhr und 12:40 Uhr kam es in der Diezer Straße in Limburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Der unbekannte PKW befuhr die Diezer Straße aus Richtung Joseph-Schneider-Straße in Richtung der Schiede in Limburg. Er streifte dann den geparkten Opel grau Crossland und floh anschließend. Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Carport fängt Feuer - die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, Bad Camberg-Würges, Gartenstraße, Montag, 26.01.2026, 11:54 Uhr

(Sc) Am Montag kommt es in Bad Camberg - Würges zum Brand eines Carports, der durch die Feuerwehr schnell eingedämmt werden kann. Um 11:54 Uhr wird der Feuerwehr und der Polizei der Brand eines Carports in der Gartenstraße in Bad Camberg-Würges mitgeteilt. Als die Rettungskräfte vor Ort eintreffen steht der Carport bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Bad Camberg, Würges, Oberselters und Erbach) können ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus verhindern und den Brand schließlich löschen. Der Carport und die darin befindliche Harley werden durch den Brand zerstört. Am Haus entsteht nur leichter Schaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 23.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

4. Unfall mit verletzter Person,

Dornburg-Thalheim, L3046, Montag, 26.01.2026, 08:32 Uhr

(Sc) Am Montag kommt ein Autofahrer auf der schneeglatten Straße der L3046 bei Dornburg von der Fahrbahn ab und wird hierbei verletzt. Ein Peugeotfahrer befuhr am Montag die winterglatte Straße der L3046 zwischen den Ortsteilen Thalheim und Hundsangen und kam hier witterungsbedingt von der Fahrbahn ab. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und im Krankenhaus Limburg eingeliefert. Er erlitt einen Schlüsselbeinbruch und eine Kopfplatzwunde. Andere wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Peugeot auf ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell