PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Betrunkener Fußgänger musste Nacht im Polizeigewahrsam verbringen+++Unfälle mit Leichtverletzten+++

Limburg (ots)

1. Betrunkener Fußgänger sorgt für Polizeieinsatz, Limburg, Diezer Straße, Freitag, 23.01.2026, 22:38 Uhr

(Sc) In der Freitagnacht um 22:38 Uhr fiel ein betrunkener Fußgänger auf der Diezer Straße in Limburg auf und stellte so eine Gefahr für sich und den Verkehr dar. Ein 28-jähriger Rumäne wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern auf der Diezer Straße zwischen Diez und Limburg gemeldet, als er mehrfach auf die Straße torkelte und vorbeifahrende Fahrzeuge anpöbelte. Eine entsandte Funkstreife konnte den Mann antreffen und wollte ihn auf den Fußgängerweg zurückbringen. Die helfenden Hände der Beamten wurden von dem Mann rabiat zurückgewiesen. Der Betrunkene blieb trotz ruhiger Worte weiterhin aggressiv und torkelte mehrfach. Da er bei den Minusgraden nicht sicher gehen konnte und auch gegen Andere aggressiv war, wurde er in einer Polizeizelle ausgenüchtert.

2. Unfall mit Leichtverletzten,

Merenberg, L3109 zwischen Merenberg und Weilburg, Samstag, 24.01.2026, 19:20 Uhr

(Sc) Am frühen Samstagabend kam es in einem Kreuzungsbereich in der Nähe von Merenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 20-Jähriger Weilburger befuhr mit seinem Opel Zafira die L3109 von Weilburg (B49) kommend und wollte nach links in Richtung Allendorf abbiegen. Ihm entgegen kam eine 18-Jährige in ihrem Mini aus Merenberg und wollte auf die B49 auffahren. Der 20-Jährige übersah beim Abbiegen die vorfahrtsberechtigte 18-Jährige und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 13.000 Euro. Der 20-Jährige Weilburger muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung stellen.

3. Unfall mit Leichtverletzten und sehr hohem Sachschaden, Limburg, Diezer Straße, Sonntag, 25.01.2026, 14:17 Uhr

(Sc) Am Sonntagnachmittag kam es in Limburg zu einem Auffahrunfall zwischen drei PKW, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Drei PKW fuhren am Sonntag um 14:17 Uhr hintereinander auf der Diezer Straße von Diez kommend in Richtung der Schiede in Limburg. Der vordere PKW, ein VW Golf gefahren von einer 24-Jährigen Altendiezerin, musste wegen des Verkehrs abbremsen. Das nachfolgende Auto, ein Porsche Cayman gefahren von einem 57-Jährigen Elzer, hielt noch hinter dem VW Golf an. Der nun nachfolgende Audi A3, der von einem 43-Jährigen Hunzeler gefahren wurde, erkannte die Situation zu spät und fuhr zunächst auf den Porsche auf. Der Porsche wiederum wurde auf den davor befindlichen VW Golf geschoben. In dem Audi, der auf den Porsche auffuhr, wurde die Beifahrerin verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Die anderen Personen blieben zum Glück unverletzt. Insbesondere an dem Porsche entstand sehr hoher Sachschaden (circa 90.000 Euro). Insgesamt wird der Sachschaden von der Polizei auf circa 105.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell