POL-LM: +++ Information der Polizei über öffentlichkeitswirksamen Einsatz in Limburg +++

Limburg (ots)

1. Polizei sucht nach entflohenem Strafgefangenen, Limburg, Auf dem Schafsberg, Mittwoch, 28.01.2026, 13:30 Uhr

(wie) Aktuell kommt es in Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz wegen eines entwichenen Strafgefangenen. Der Mann war für einen Arztbesuch zum Krankenhaus an der Straße "Auf dem Schafsberg" begleitet worden. Dort angekommen entwich er seinen Bewachern, obwohl er noch an den Händen gefesselt war. Die sofort informierte Polizei sucht nun mit mehreren Streifen, der Unterstützung der Bereitschaftspolizei und einem Hubschrauber nach dem Mann. Es wird gebeten, im Raum Limburg keine Anhalter mitzunehmen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen wählen Sie bitte die 110.

