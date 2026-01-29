PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Raub unter Bekannten+++Brand einer Lagerhalle+++Betrunkener baut Unfall und flieht+++

Limburg (ots)

1. Raub unter Bekannten in Supermarkt von Weilburg-Kubach, Weilburg, Kubacher Weg, Mittwoch, 28.01.2026, 18 Uhr

(Sc) Am Mittwoch den 28.01.2026 um 18 Uhr kam es in einem Supermarkt zu einer Körperverletzung unter Bekannten mit anschließendem Raub. Ein 23-jähriger wohnsitzloser Mann traf in einem Supermarkt im Kubacher Weg in Weilburg auf seinen 38-jährigen Bekannten. Der 23-Jährige schlug dem Bekannten im Supermarkt in das Gesicht und raubte ihm anschließend das Handy, den Gürtel, die Jacke und die Wohnungsschlüssel. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den bereits polizeibekannten 23-Jährigen wird jetzt wegen Raubes ermittelt. Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten, können sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 melden.

2. Brand einer Lagerhalle in Weilburg-Waldhausen, Weilburg-Waldhausen, Selbenhäuser Weg, Mittwoch, 28.01.2026, 18:30 Uhr

(Sc) Am Mittwoch um 18:30 Uhr brannte in Weilburg-Waldhausen eine Lagerhalle ab. Der Brand des Lagerhauses einer Dachdeckerfirma wurde der Polizei und der Feuerwehr gegen 18:30 Uhr gemeldet und konnte von den Feuerwehren aus Weilburg und Braunfels gelöscht werden. Ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte verhindert werden, obwohl sich die Löscharbeiten schwierig gestalteten. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von 400.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Lagerhalle durch das THW abgerissen werden. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Unfallflucht durch Betrunkenen,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 28.01.2026 um 21:40 Uhr

(Sc) Ein betrunkener PKW-Fahrer baute am Mittwoch um 21:40 Uhr in Hadamar einen Unfall und floh dann von der Unfallstelle. Am späten Mittwochabend befuhr ein 28-jähriger Audifahrer die Gymnasiumstraße in Hadamar von der Siegener Straße in Richtung Kreisverkehr der Gymnasiumstraße. Er kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr sieben Poller sowie eine Laterne. Die Limburger Polizei konnte im Rahmen der Fahndung das stark beschädigte Fahrzeug und den zugehörigen Fahrer anhalten. Er stand offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss, verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde eingezogen. An den Pollern, der Laterne und dem Audi des Betrunkenen entstand hoher Sachschaden. Dieser wird durch die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt. Er wird sich nun einem Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr stellen müssen. In dem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachteten oder eine mögliche auffällige Fahrweise des schwarzen Audi A4 machten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

