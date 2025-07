POL-PDMY: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Polizei Cochem (ots) - Im Zeitraum vom 22.07.25 bis 24.07.25 kam es zu einem Wohnungseinbruch in Cochem, in der Unterbachstraße. Ein unbekannter Täter hatte die Hauseingangstür und anschließend die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus eingetreten. Der Wohnungsinhaber befand sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Es wurde Bargeld gestohlen. Wer hat in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige ...

mehr