POL-LM: +++ Körperverletzung +++ Auseinandersetzung am Bahnhof Eschhofen +++ Betrunken auf E-Scooter unterwegs +++ Unfall mit betrunkenem Radfahrer +++ Verkehrsunfall mit Verletzten+++

1.Unbekannte Täter schlagen und bedrohen Geschädigten Limburg, Neumarkt, Sonntag, 01.02.2026, 04:58 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Bar am Limburger Neumarkt zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter einem 28-jährigen Mann mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Schmerzen im Gesicht. Nach dem Schlag näherte sich ein zweiter Täter und bedrohte den Geschädigten, indem er ihm ein Messer zeigte. Die Beschuldigten konnten im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden.

Die Polizei Limburg 06431 91400 bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (Schlag ins Gesicht):

- männlich - schwarze Ober- und Unterbekleidung - schwarze Kappe - schwarzer Vollbart

Täter 2 (Bedrohung mit Messer):

- männlich - schwarze Bomberjacke

2.Schlägerei am Bahngleis

Limburg- Eschhofen, Sportplatzstraße, Bahnhof Sonntag, 01.02.22026, 01:23 Uhr

In den frühen Morgenstunden kam es an den Gleisen in Limburg-Eschhofen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde der Zugverkehr vorübergehend gestoppt, um die Situation zu sichern und eine Gefährdung der Beteiligten zu verhindern.

Im Zuge der Rangelei schubste ein unbekannter Täter den 20-jährigen Geschädigten in Richtung der Bahngleise. Dieser stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Zusätzlich wurde sein Mobiltelefon während des Sturzes beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell liegen keine Angaben zu den flüchtigen Personen vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

3.Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Limburg, Bahnhofsplatz Sonntag, 01.02.2026, 06:14 Uhr

Am Sonntagmorgen stellte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhofsplatz in Limburg eine Person fest, die mit einem E-Scooter herumfuhr. Der 19-jährige Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von über einem Promille festgestellt werden. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeistation Limburg.

4.Unfall mit betrunkenem Radfahrer

Hadamar-Niederzeuzheim, Dreimanngasse Samstag, 31.01.2026, 14:30 Uhr

Am Samstagmittag, gegen 14:30 Uhr kam es in Hadamar - Niederzeuzheim, im Kreuzungsbereich Dreimanngasse und Untergasse, zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw.

Nach den vor Ort getroffenen Feststellungen befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Untergasse. Ein 44-jähriger Fahrradfahrer kam aus der Dreimanngasse und missachtete die Vorfahrt im Kreuzungsbereich. Es kam zur Kollision mit dem Auto. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Beim Radfahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 1.000EUR.

5.Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Bundesstraße Hünfelden-Kirberg, B417 Samstag, 31.01.2026, 14:20 Uhr

Am Samstagmittag kam es auf der B417 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und einer weiteren unbeteiligten Person.

Ein Fahrzeugführer befuhr die B417 aus Hünfelden-Kirberg kommend in Fahrtrichtung Limburg und wollte über den Linksabbiegestreifen in Richtung des Rewe-Marktes abbiegen. Ein entgegenkommender Pkw befuhr die Bundesstraße zeitgleich in entgegengesetzter Richtung.

Ein Zeuge wartete ordnungsgemäß mit seinem Traktor samt Frontlader an einem STOP-Schild an der Auffahrt zur B417, um nach rechts in Fahrtrichtung Kirberg aufzufahren.

Beim Abbiegevorgang übersah der abbiegende Fahrzeugführer offenbar das entgegenkommende Fahrzeug. Es kam zur Kollision beider Pkw. Der entgegenkommende Pkw prallte mit seiner Fahrzeugfront in die hintere Beifahrerseite des abbiegenden Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug in den Frontlader des wartenden Zeugen geschleudert. Das abbiegende Fahrzeug wurde zudem auf eine angrenzende Verkehrsinsel gedrückt und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer und Beifahrer des abbiegenden Fahrzeugs, sowie der Fahrer des entgegenkommenden PKW wurden medizinisch behandelt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die B417 war in Fahrtrichtung Kirberg bis zur Räumung der Fahrbahn vollständig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt.

