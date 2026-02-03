PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unbekannte treiben auf Baustelle ihr Unwesen

Limburg (ots)

Merenberg-Allendorf, Kummerwiese,

Montag, 02.02.2026, 19:00 Uhr bis Dienstag, 03.02.2026, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf einer Baustelle in Merenberg-Allendorf ihr Unwesen getrieben und dabei mehrere Fahrzeuge beschädigt und Gegenstände gestohlen. Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu der Baustelle in der Kummerwiese gerufen. Vor Ort fanden sie eine Spur der Verwüstung. Unbekannte hatten im Zeitraum seit Montagabend unbemerkt das Baustellengelände betreten und sich dort ausgelassen. Bei einem abgestellten Lkw schlugen sie die Scheibe ein und fuhren mit einem weiteren Lkw gegen diesen. Darüber hinaus stießen sie einen Minibagger um, beschädigten einen Radlader und bewegten einen zweiten von der Baustelle auf einen Feldweg. Damit nicht genug, stahlen sie dann auch noch Werkzeug. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Polizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise zu den verursachenden Personen unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

