PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falsche Handwerker erbeutet Schmuck +++ Katalysator gestohlen

Limburg (ots)

1. Falsche Handwerker erbeutet Schmuck,

Limburg-Lindenholzhausen, Am Alten Sportplatz, Mittwoch, 04.02.2026, 15:00 Uhr

(ro)Falsche Handwerker haben am Mittwochnachmittag in Lindenholzhausen eine Frau in ihrer Wohnung bestohlen. Die Unbekannten klingelten gegen 15:00 Uhr an der Wohnungstür in der Straße "Am Alten Sportplatz" und bewegten die Frau unter einem falschen Vorwand dazu, sie als angeblichen Handwerker für Scherenschleifdienste hereinzulassen. In der Wohnung steckten sie unbemerkt Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro ein. Mit der Beute verschwanden die Unbekannten anschließend wieder. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Katalysator gestohlen,

Beselich-Obertiefenbach, Gottlieb-Daimler-Straße, Sonntag, 01.02.2026, 02:25 Uhr

(ro)In Beselich-Obertiefenbach hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag einen Katalysator gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge machte sich der Täter gegen 02:25 Uhr an einem in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellten Toyota zu schaffen und montierte den Katalysator ab. Samt Beute im Wert von ca. 1.000 Euro machte er sich anschließend in einem Fahrzeug aus dem Staub. Eine nähere Beschreibung des Mannes liegt noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

