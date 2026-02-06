PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 68-Jährigem aus Hadamar

Limburg (ots)

(fh)Hiermit wird die heute Morgen veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 68-Jährigen zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen und ins Krankenhaus zurückgebracht werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell