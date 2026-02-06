PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 68-Jährigem aus Hadamar
Limburg (ots)
(fh)Hiermit wird die heute Morgen veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 68-Jährigen zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen und ins Krankenhaus zurückgebracht werden.
