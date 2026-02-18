Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, L 432

Lkr. Tuttlingen) Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision (18.02.2026)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Zwei schwer verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 432.

Eine 37-jährige Frau war gegen 07:15 Uhr mit ihrem Ford von Tuttlingen kommend in Richtung Seitingen-Oberflacht unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Fahrerin am Ende einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo ihr Auto frontal mit einem entgegenkommenden VW einer 55-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Frauen schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Seitingen-Oberflacht und Wurmlingen befreiten die Verletzten aus ihren Fahrzeugen und übergaben sie an den Rettungsdienst. Rettungswagen brachten sie in örtliche Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die L 432 in beide Richtungen. Abschleppwagen kümmerten sich um die beschädigten Fahrzeuge. Gegen 09:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell