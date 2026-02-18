Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis) Das Polizeipräsidium Konstanz zieht positive Bilanz zur Fasnet 2026 (18.02.2026)

Konstanz (ots)

Nachdem die närrischen Tage der Fasnet 2026 mit dem heutigen Aschermittwoch zu Ende gehen, kann das Polizeipräsidium Konstanz insgesamt eine positive Bilanz ziehen.

Obwohl der Wettergott den Narren dieses Jahr nicht wohlgestimmt war, nahmen zahlreiche "Mäschgerle" an einer Vielzahl an Umzügen und Veranstaltungen in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis teil.

Insgesamt war ein Einschreiten der Polizei deutlich seltener erforderlich als in anderen Jahren. Die Kolleginnen und Kollegen konnten in allen Fällen schnell und effektiv eingreifen und die Situationen unter Kontrolle bringen. Auch durch die gute Zusammenarbeit mit den von vielen Veranstaltern eingesetzten Sicherheitsdiensten war es dadurch möglich, eine friedliche und sichere Atmosphäre zu gewährleisten, in der alle großen und kleinen Närrinnen und Narren die 5. Jahreszeit ausgelassen genießen konnten.

Polizeipräsident von Massenbach-Bardt zog dementsprechend ein positives Fazit:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Fasnet. Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitskräften, den Veranstaltern, den Städten und Gemeinden und der Polizei hat hervorragend funktioniert - die Sicherheitskonzepte der Beteiligten sind aufgegangen. Ein großer Dank gilt neben den Einsatzkräften der Blaulichtorganisationen allen Feiernden, Hästrägerinnen und Hästrägern, Besucherinnen und Besuchern und nicht zuletzt den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihren - im Großen und Ganzen - umsichtigen, respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang miteinander."

