Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Möggingen, Lkr. Konstanz) Beim Lüften Handtasche entwendet - Polizei bittet um Hinweise (18.02.2026)

Radolfzell, Möggingen (ots)

Das Polizeirevier Radolfzell sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Mittwochabend in der Straße "Einsetzen" ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 23.10 Uhr öffnete eine Anwohnerin die Haustür des Einfamilienhauses um zu lüften. Währenddessen lag ihre Handtasche samt Wertgegenständen im Flurbereich. Nachdem sie die Tür etwa eine halbe Stunde später wieder schloss, stellte die Frau das Fehlen ihrer Tasche fest.

Zeugen, die am Mittwochabend im Möggingen und Umgebung Personen beobachtet haben die verdächtig um die Häuser geschlichen sind, oder ggf. auf Aufnahmen privater Überwachungskameras zu sehen sind, werden gebeten, sich mit dem Revier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

