Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Vereinsheim der Segelflieger ein: Polizei bittet um Hinweise (18.02.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in das Vereinsheim der Segelfluggruppe Spaichingen Aldingen e.V. am Mittwochmittag.

Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr stiegen Unbekannte über einen Segelflugzeuganhänger gewaltsam in das Vereinsgebäude in der Primstraße ein. Die Einbrecher entwendeten eine niedrige Summe Bargeld und flüchteten im Anschluss.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell