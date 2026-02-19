Polizeipräsidium Konstanz

Buchheim, K 5940

Lkr. Tuttlingen) 30-jähriger Transporter-Fahrer gerät in Gegenverkehr: Drei Leichtverletzte und etwa 40.000 Euro Sachschaden (18.02.2026)

Buchheim (ots)

Zu einem frontalen Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5940 zwischen Bergsteig und Buchheim gekommen.

Ein 30-jähriger Fahrer eines Online-Versandhändlers war gegen 18:15 Uhr mit seinem Ford Transit in Richtung Buchheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann mit seinem Transporter auf der winterglatten Fahrbahn in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Opel Astra eines 28-Jährigen zusammenstieß. Durch die heftige Kollision erlitten sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher als auch der Opel-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in örtliche Krankenhäuser. An den total beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle im Einsatz. Die Polizei sperrte die K 5940 für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 20:30 Uhr in beide Richtungen.

