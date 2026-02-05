Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Maßnahmen gegen Betäubungsmittelkriminalität in Visselhövede

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg

Im Laufe des heutigen Morgens und Vormittags vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt vier Wohnobjekten. Die Maßnahmen richteten sich gegen vier Beschuldigte im Alter von 20 bis 26 Jahren.

Hintergrund sind umfangreiche Ermittlungen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Schreckschusswaffen sowie weitere Beweismittel sicher.

Haftgründe lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor, sodass die Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell