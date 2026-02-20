PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden Wahlplakate der AfD (15./19.02.2026)

Bodman-Ludwigshafen, Wahlwies (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag haben Unbekannte im Ortsgebiet von Bodman-Ludwigshafen und Wahlwies zahlreiche Wahlplakate entwendet. Die Diebe entfernten insgesamt rund 25 zur anstehenden Landtagswahl aufgehängte Plakate der AfD und nahmen sie anschließend mit. Ein weiteres Plakat wurde beschädigt. Der insgesamt entstandene Schaden dürfte bei etwa 1.300 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Diebe und den Verbleib der Wahlplakate nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

