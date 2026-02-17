Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260217- 0220 Frankfurt- Gutleutviertel: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagmorgen (16. Februar 2026) ereignete sich im Bereich der Gutleutstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein Linienbus die Gutleutstraße stadtauswärts. Aufgrund von stockendem Verkehr wich der Fahrer des Busses verbotswidrig auf die Gegenspur aus. In diesem Moment überquerte ein 52- jähriger Fußgänger die Fahrbahn.

Hierbei wurde er von dem Bus erfasst und schwer verletzt. Der 52- Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell