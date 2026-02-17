Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260217- 0219 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Räuber festgenommen
Frankfurt (ots)
(ma) Am Montagnachmittag (16. Februar 2026) nahm die Polizei im Bereich der Moselstraße einen Räuber fest.
Nach bisherigem Ermittlungsstand folgte der 35- jährige Täter einem 26- jährigen Mann in einen Hauseingangsflur. Dort forderte er die Herausgabe des Handys, welcher der junge Mann nicht nachkam.
Der 35- Jährige schlug daraufhin mit einem Brecheisen auf den 26- Jährigen ein und raubte das Handy aus dessen Jackentasche. Zudem drohte ihm der Räuber durch Vorhalten eines Messers.
Der 26- Jährige flüchtete aus dem Hausflur und ließ die Tür ins Schloss fallen, sodass der Räuber in der Falle saß. Die alarmierte Streife nahm den 35- Jährigen widerstandslos fest.
Der Räuber wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell