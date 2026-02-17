Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260217- 0219 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Räuber festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagnachmittag (16. Februar 2026) nahm die Polizei im Bereich der Moselstraße einen Räuber fest.

Nach bisherigem Ermittlungsstand folgte der 35- jährige Täter einem 26- jährigen Mann in einen Hauseingangsflur. Dort forderte er die Herausgabe des Handys, welcher der junge Mann nicht nachkam.

Der 35- Jährige schlug daraufhin mit einem Brecheisen auf den 26- Jährigen ein und raubte das Handy aus dessen Jackentasche. Zudem drohte ihm der Räuber durch Vorhalten eines Messers.

Der 26- Jährige flüchtete aus dem Hausflur und ließ die Tür ins Schloss fallen, sodass der Räuber in der Falle saß. Die alarmierte Streife nahm den 35- Jährigen widerstandslos fest.

Der Räuber wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

