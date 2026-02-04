Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wechselseitige Anzeigen nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Werkstatt

Neu-Isenburg (ots)

(lei) In einer Kfz-Werkstatt in der Frankfurter Straße ist es am Dienstagabend offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer im Alter von 38 und 40 Jahren seien dort gegen 19.30 Uhr aneinandergeraten. Im Zuge dessen soll der Jüngere seinen Kontrahenten bedroht und mit einem Messer am Arm verletzt haben, der 40-Jährige wiederum habe den 38-Jährigen am Hals gepackt, so der bisher bekannte Geschehensablauf. Der Grund für den Streit ist noch weitgehend unklar und nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen, die unter anderem wegen Verdachts wechselseitiger Körperverletzungsdelikte geführt werden.

