Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach versuchtem Automaten-Aufbruch: Polizei nahm zwei jugendliche Tatverdächtige binnen Minuten fest

Langen (ots)

(lei) Nur zwei Minuten nach einem eingegangenen Notruf klickten bereits die Handschellen: Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch zwei 15-jährige Jugendliche vorläufig festgenommen, gegen die nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt wird.

Die beiden Tatverdächtigen sollen sich kurz vor 2 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Südlichen Ringstraße 98 zu schaffen gemacht haben. Nach Zeugenangaben versuchten sie, das Gerät mithilfe eines Hebelwerkzeugs aufzubrechen. Der Aufbruch misslang, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss sollen sich die maskierten Jugendlichen in der Nähe an einem Gebäude versteckt haben. Die alarmierten Polizeikräfte konnten sie jedoch kurze Zeit später aufspüren und festnehmen. Die beiden Jungen wurden vorübergehend zur Polizeiwache gebracht, wo unter anderem Lichtbilder gefertigt und Fingerabdrücke genommen wurden. Anschließend überstellten die Beamten sie an ihre Erziehungsberechtigten.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

