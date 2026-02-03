Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aktuelle Wetterlage: Über ein Dutzend gemeldete Verkehrsunfälle - mehrere Leichtverletzte

Südosthessen (ots)

(lei) Weitere Schneefälle haben seit Dienstagnachmittag erneut für rutschige Straßen gesorgt und zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Bis zum Berichtszeitpunkt registrierte das Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 16 Verkehrsunfälle, bei denen winterliche Straßenverhältnisse vermutlich eine Rolle spielten.

In vielen Fällen blieb es bei Sachschäden, jedoch wurden auch mehrere Personen verletzt. Zudem gingen zahlreiche Meldungen über liegengebliebene Fahrzeuge ein.

Nachfolgend ein Auszug:

LANDKREIS OFFENBACH:

Im Einmündungsbereich der Bundesstraße 486 zur Landesstraße 3095 zwischen Urberach und Eppertshausen kollidierten zwei Fahrzeuge. Zwei Personen wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf der Landesstraße 3065 bei Seligenstadt schob ein Bus zwei vorausfahrende Autos zusammen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Bei Hainstadt - Landesstraße 3416 - kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

STADT HANAU UND MAIN-KINZIG-KREIS:

So stießen etwa in Maintal-Hochstadt und auf der Bundesstraße 45 bei Nidderau jeweils zwei Fahrzeuge bei Auffahrunfällen zusammen. Ebenfalls auf der B 45, bei Hanau-Steinheim, fuhr ein Auto auf einen Lastwagen auf.

In dem Stadtteil rutschte zudem eine Autofahrerin gegen ein Verkehrsschild, ein weiterer Pkw prallte gegen ein geparktes Fahrzeug.

Auf der Landesstraße 3008 bei Schöneck-Kilianstädten kollidierte ein Autofahrer mit einer Leitplanke.

In Biebergemünd-Wirtheim konnte ein Autofahrer aufgrund der Glätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Lkw auf.

Bei Linsengericht-Großenhausen (Landesstraßen 2306 und 3444) blieben mehrere Fahrzeuge, darunter auch Lastwagen, auf nahezu ungeräumter Fahrbahn stecken. Die Polizei griff ordnend ein und konnte die Situation entzerren.

In Altenhaßlau rutschte ein Auto gegen ein Verkehrsschild.

Auf der Landesstraße 3178 zwischen Salmünster und Mernes kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Verkehrsteilnehmer meldeten zudem, dass an der Steigung zur Wegscheide mehrere Fahrzeuge nicht mehr vorankamen.

Zwischen Steinau und Marjoß (Landesstraße 3196) kam eine Autofahrerin von der Straße ab, landete im Graben und wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Auf der Autobahn 66 prallte eine Autofahrerin in die Leitplanke. Auch sie erlitt Verletzungen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen. Wer nicht zwingend unterwegs sein muss, sollte Fahrten nach Möglichkeit vermeiden.

