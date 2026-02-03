Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Werkzeug von Baustelle gestohlen: Hinweise erbeten

Dreieich (ots)

(lei) Nachdem Diebe am Wochenende auf einer Baustelle am Geißberg zugange waren, bittet die Polizei um Hinweise. In der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr und Montag, 7 Uhr, suchten die Unbekannten das Areal mit einstelliger Hausnummer auf und durchtrennten dort mehrere Stromkabel, um offenbar das Licht auf der Baustelle zu deaktivieren. Zudem beschädigten sie eine Schutzfolie der Fenster-Verglasung und verschafften sich über das Aufschieben einer Tür Zugang zu dem Rohbau. Dort nahmen sie dann unter anderem mehrere Kabel, Ladegeräte sowie Akku-Winkelschleifer mit und flohen damit. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Langen (06103 9030-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell