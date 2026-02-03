Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollmaßnahmen des Polizeireviers: Diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt; Nach Unfall mit Rettungswagen: eine Person verletzt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

In eigener Sache:

(fg) Polizeikommissarin Jessica Schneider hospitiert für die nächsten zwei Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Ihre Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "js".

1. Kontrollmaßnahmen des Polizeireviers: Diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt - Offenbach

(js) In den vergangenen Tagen führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Offenbach vermehrt Kontrollen durch, in dessen Folge diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet wurden. Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Verkehrsteilnehmende und deren Fahrzeuge überprüft. Hierbei ergaben sich in insgesamt drei Fällen Hinweise auf den Konsum von Rauschmitteln und in einem Fall auf Alkoholkonsum. Darüber hinaus wurden drei Anzeigen wegen fehlender Pflichtversicherungen eingeleitet. Ein Verkehrsteilnehmender war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Die Kontrollierten müssen nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen. Neben der Ahndung von 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen vollstreckten die Beamtinnen und Beamten zudem einen Haftbefehl in einer Höhe von rund 5.500 Euro. Im Zuge einer durchgeführten Gaststättenkontrolle am frühen Dienstagmorgen fanden die Einsatzkräfte in einer Bar in der Luisenstraße mehr als 150 Gramm Kokain, etwa 50 Gramm Marihuana, sowie sieben Packungen Kamagra und neun Ampullen Testosteron. Es wurden mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Aufgrund des Verdachts des Betäubungsmittelhandels wurden mehrere Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt; die weiteren Ermittlungen hierzu dauern derweil an.

Hinweis:

Das Fahren unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol verringert deutlich die Reaktionsfähigkeit, Wahrnehmung und Konzentration und stellt somit ein Risiko für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern und Unfälle zu vermeiden, wird die Polizei auch in Zukunft verstärkt Kontrollen durchführen.

2. Nach Unfall mit Rettungswagen: eine Person verletzt - Offenbach

(cb) Am Montag ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich Kaiserstraße / Bernhardstraße, bei dem es zum Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem schwarzen Mercedes kam. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Kaiserstraße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs gewesen sein. Ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer beabsichtigte gegen 17.40 Uhr bei vermutlich grünzeigender Ampel von der Bernhardstraße in die Kaiserstraße einzufahren. Der 23-jährige Rettungswagenfahrer nahm den einbiegenden Mercedes offenbar zu spät wahr und konnte nicht mehr ausweichen; es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht der Kollision wurde die schwarze A-Klasse gegen einen auf der benachbarten Spur fahrenden Daimler geschleudert. Bei dem Unfall erlitt der Mercedes-Lenker leichte Verletzungen. Der Rettungswagen sowie die A-Klasse waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 100.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

3. Zeugensuche nach Sachbeschädigung und Bedrohung: Wer kann Hinweise geben? - Dietzenbach

(js) Ein Fahrdienstleister wurde am Donnerstagabend offenbar von mehreren Personen beleidigt und bedroht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Fahrer sich aufgrund eines Auftrages in den Rohrbrunner Weg begeben haben. Dort habe der Lenker beobachtet, wie ein älterer Herr von drei Männern unter anderem bedrängt worden sei. Als die drei Unbekannten anschließend in das Fahrzeug des 23-Jährigen einsteigen wollten, habe dieser die Mitfahrt verweigert. Daraufhin sollen die Männer gegen den Wagen des Offenbachers geschlagen und diesen beschädigt haben. Im weiteren Verlauf soll es zudem zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein.

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- circa 1,90 Meter groß und etwa 20 Jahre alt - kräftige Statur - trug einen dunklen, roten Jogginganzug und war maskiert

Täter 2:

- etwa 1,65 Meter groß und circa 20 Jahre alt - schlanke Statur - schwarz gekleidet und maskiert

Täter 3:

- circa 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt - normale Statur, sehr buschiges sowie lockiges Haar - schwarz gekleidet und maskiert

Der Polizei liegen erste Erkenntnisse zu einem mutmaßlichen Tatbeteiligten vor. Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem älteren Herrn, welcher zuvor mit den Männern aneinander geraten sein soll. Zeugen, die etwas beobachtet haben und damit Hinweise zu den Identitäten der anderen Personen oder dem älteren Herrn geben können, melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei der Kripo aus Offenbach.

4. Schwarzer Golf mutwillig beschädigt: Hinweise erbeten - Dietzenbach

(me) Ein schwarzer Kleinwagen wurde zwischen Sonntagabend und Montagvormittag beschädigt. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 11 Uhr machte sich der Übeltäter an dem in der Talstraße (20er-Hausnummern) stehenden Golf mit MKK-Kennzeichen mit einem Gegenstand am Lack zu schaffen und zerkratzte die Fahrerseite. Die Reparaturkosten werden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

5. Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus: Zeugen gesucht - Dreieich

(me) Zwischen Sonntagabend und Montagmittag versuchten offenbar Diebe gewaltsam in ein Haus einzudringen. Gegen 20.30 Uhr sei die Eingangstür des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Alten Berg" (20er-Hausnummern) noch unversehrt gewesen. Am darauffolgenden Tag, gegen 13.40 Uhr, nahmen die Bewohner die Spuren am Zugang des Wohnhauses wahr, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Anhand von Videoaufzeichnungen eines Nachbargrundstücks ergeben sich erste Hinweise auf zwei Männer, die sich dort im Tatzeitraum herumgetrieben haben sollen. Einer der beiden war 35 bis 45 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er und der andere Videografierte waren beide dunkel gekleidet. Ob die beiden im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch stehen, wird derzeit geprüft. Die Kripo aus Offenbach nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

6. Unbekannter Täter gab sich als Pizzalieferant aus und entwendete Geldbörse - Seligenstadt

(fg) Ein Unbekannter klingelte am Samstagnachmittag, zwischen 14 und 16 Uhr, bei einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Aschaffenburger Straße (einstellige Hausnummern) und gab sich als Pizzalieferant aus. Mit vollem Pizzakarton und einer Zeitung habe der Unbekannte schließlich vor ihrer Wohnungstür gestanden, gab die spätere Geschädigte gegenüber den aufnehmenden Beamten an. Zu einer Bestellung war es seitens der völlig überrumpelten Bewohnerin zuvor jedoch nicht gekommen. Im weiteren Verlauf habe sich ein Gespräch entwickelt, in dessen Folge der etwa 1,70 Meter große sowie schlanke Mann die Wohnung betreten habe. Erst nach dem Gespräch und dem Verlassen der Wohnung stellte die Bewohnerin fest, dass ihr Geldbeutel mit einem 50 Euro-Schein sowie etwas Kleingeld entwendet wurde. Die mittlerweile kalt gewordene Pizza Margherita hatte der Betrüger zurückgelassen.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur - kurze, braune Haare

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Täter werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

7. Geldkassetten bei Einbruch in Pizzeria gestohlen - Hainburg

(js) Am Montagmorgen, kurz nach 4.30 Uhr, brach ein Unbekannter in Hainstadt in der Hauptstraße in eine Pizzeria ein und flüchtete mit zwei Geldkassetten. Der noch Unbekannte hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich hierdurch Zugang zu einem Nebengebäude der Pizzeria. Dort brach der maskierte Täter zwei Spielautomaten auf, wodurch er an die sich darin befindenden Geldkassetten gelangte und mit diesen flüchten konnte. Täterhinweise bitte an die Kripo in Offenbach 069 8098-1234.

Offenbach, 03.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell