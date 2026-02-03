Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verabredeter Handyverkauf endete in Diebstahl: Täter flüchteten in schwarzem VW; Diesel abgezapft: Polizei ermittelt und sucht Zeugen; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verabredeter Handyverkauf endete in Diebstahl: Täter flüchteten in schwarzem VW - Hanau

(fg) In der Straße "Auf den Römerkastellen" im Bereich der 20er-Hausnummern in Mittelbuchen kam es am Montagabend, gegen 18.55 Uhr, zu einem Betrug, weshalb die Polizei ermittelt und Zeugen sucht. Zwei unbekannte Täter hatten sich mit einem 58-Jährigen zum Verkauf eines Mobiltelefons verabredet, dieses jedoch nicht gekauft, sondern "ausgetauscht" und ein Fake-Handy zurückgelassen. Nachdem der Geschädigte das Mobiltelefon am Montagabend zum Verkauf angeboten hatte, nahm einer der Unbekannten das hochpreisige Telefon entgegen, prüfte es und steckte es anschließend in seine Tasche; es wurde kein Geld übergeben. Als der Geschädigte daraufhin sein Mobiltelefon zurückforderte, übergab der Betrüger dem 58-Jährigen anstelle des iPhones ein Fake-Handy. Anschließend flüchteten beide Täter in einem schwarzen VW Golf. Im Wagen hatte eine weitere unbekannte Person gewartet.

Täterbeschreibungen:

Täter 1:

- circa 50 Jahre alt, hager mit kurzen sowie schwarzen Haaren, Bart - trug Jacke und Jeans

Täter 2:

- 20 bis 25 Jahre alt, dunkle sowie kurze Haare - war komplett dunkel gekleidet

Das von den Tätern übergebene Fake-Handy wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Sachbeschädigung an Dönerimbiss: Polizei bittet um Zeugenhinweise - Hanau

(fg) Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Hauswand eines Döner-Imbisses in der Rochusstraße (30er-Hausnummern) in Großauheim, indem diese mit roter Farbe beschmiert wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. Arbeitsmaterialien aus Auto geklaut: Hinweise erbeten - Hanau

(me) Am Montagvormittag nutzte ein Gauner die Gunst der Stunde und öffnete in der Abwesenheit des Besitzers einen geparkten Kastenwagen und klaute aus diesem ein iPad sowie weitere Arbeitsmaterialien. Der Ford Transit wurde gegen 11.25 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Edisonstraße abgestellt. Etwa 10 Minuten später wurde der Diebstahl bemerkt. Der genaue Wert der Beute muss noch ermittelt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Kripo aus Hanau in Verbindung (06181 100-123).

4. Zeugen gesucht: Hakenkreuz in den Schnee getreten - Gründau

(cb) Auf einem Grundstück in der Kinzigstraße (10er-Hausnummern) musste ein Eigentümer vergangene Woche ein etwa 3 x 3 Meter großes Hakenkreuz feststellen, welches bislang Unbekannte in den Schnee getreten hatten. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (25. Januar) und Freitag (30. Januar). Die Polizei wurde am Montag (2. Februar) über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

5. Diesel abgezapft: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Gelnhausen

(fg) Von einer Baustelle im Ortsteil Meerholz, in der Straße "Am Bruchweg", wurden rund 550 Liter Diesel entwendet. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen zapfte ein bislang unbekannter Täter zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Kraftstoff aus mehreren auf der frei zugänglichen Baustelle abgestellten Baggern ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, sich auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

6. Statue geklaut: Polizei sucht nach Zeugen - Schlüchtern

(me) Nach einem Diebstahl, der sich zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 13.30 Uhr ereignete, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die etwas beobachtetet haben. Bislang unbekannte Langfinger eigneten sich in diesem Zeitraum eine kupferne Statue der Maria an. Mit ihrer Beute, die einen Wert von über 3.000 Euro haben dürfte, machten sie sich hiernach auf und davon. Der Diebstahl geschah auf dem Friedhof im Ortsteil Wallroth. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern (06661 9610-0).

Offenbach, 03.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

