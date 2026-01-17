Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erneute Serie von Anrufen falscher Polizeibeamter

Bremm (ots)

Im Laufe des 17.01.2026 kam es zu einer Vielzahl von Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamter in der Ortsgemeinde Bremm. Der/die Anrufer gaben sich hierbei als Polizeibeamte der Polizei in Zell aus und versuchten die angerufenen Personen auszufragen.

Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang nochmals darum am Telefon keine sensiblen Daten preiszugeben, bzw. Wertsachen oder Bargeld an die "Polizei" zu übergeben.

Sensibilisieren Sie diesbezüglich Ihre Bekannten und Verwandten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, ob in der Ortslage Bremm am 17.01.2026 im Zeitraum von nachmittags bis abends verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell