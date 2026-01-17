PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erneute Serie von Anrufen falscher Polizeibeamter

Bremm (ots)

Im Laufe des 17.01.2026 kam es zu einer Vielzahl von Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamter in der Ortsgemeinde Bremm. Der/die Anrufer gaben sich hierbei als Polizeibeamte der Polizei in Zell aus und versuchten die angerufenen Personen auszufragen.

Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang nochmals darum am Telefon keine sensiblen Daten preiszugeben, bzw. Wertsachen oder Bargeld an die "Polizei" zu übergeben.

Sensibilisieren Sie diesbezüglich Ihre Bekannten und Verwandten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, ob in der Ortslage Bremm am 17.01.2026 im Zeitraum von nachmittags bis abends verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Winnen, PHK

Telefon: 02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

  • 15.01.2026 – 08:53

    POL-PDMY: Schulwegsicherheit

    Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Im Rahmen einer routinemäßigen Schulwegkontrolle am Dienstagmorgen im Bereich der Schützenstraße/St.-Pius-Brücke/St.-Pius-Straße wurde eine besorgniserregend große Anzahl von Kindern und Jugendlichen festgestellt, die ihren Schulweg mit komplett unbeleuchteten Fahrrädern zurücklegten. Die Betroffenen mussten anschließend zu Fuß ihren Schulweg fortsetzen. Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler appelliert an die Eltern, dass sie ...

  • 14.01.2026 – 15:17

    POL-PDMY: Aktuelle Serie von Call- Center- Betrug

    Cochem, Kaisersesch, Lutzerath (ots) - Seit etwa 13:00 Uhr am heutigen Nachmittag häufen sich in den Gebieten um Cochem, Kaisersesch und Lutzerath sowie in deren Nachbarorten die Fälle des sogenannten Call-Center - Betrugs. In den meisten Fällen gibt der oder die Anruferin oder Anrufer vor von der Polizei zu sein und dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hat. Anschließend wird erwähnt das die Anschrift ...

