Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dachstuhlbrand in Ladengeschäft

Speyer - Innenstadt (ots)

Am Donnerstag den 01.01.2026, gegen 15:00 Uhr, geriet der Dachstuhl oberhalb eines Ladengeschäfts in der Gutenbergstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, kann jedoch noch nicht genau beziffert werden. Personen wurden durch den Brand verletzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. N. Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

