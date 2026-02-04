Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer in Friseursalon: 60.000 Euro Schaden - Ursache war vermutlich Heizstrahler

Hainburg (ots)

(lei) Vermutlich ein Heizstrahler hat am Dienstagabend in der Siemensstraße einen Brand in einem Friseursalon ausgelöst und einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei erforderlich gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Betreiber gegen 17.35 Uhr - und damit während der regulären Öffnungszeiten - Flammen an dem Gerät. Er sowie drei weitere Personen verließen daraufhin umgehend das Geschäft beziehungsweise das Gebäude und setzten den Notruf ab.

Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und der mit einer Gasflasche betriebene Heizstrahler wurde ins Freie gebracht. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen jedoch bereits auf mehrere Einrichtungsgegenstände übergegriffen; zudem wurden Decke und Boden des Salons beschädigt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 60.000 Euro beziffert. In dem Gebäude befinden sich zudem zwei weitere Geschäfte, in die Rauch eingedrungen ist. Ob dort ebenfalls Schäden entstanden sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts auf fahrlässiges Handeln die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell