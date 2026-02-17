Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260217 - 0218 Frankfurt - Westend: Wohnungsbrand im Westend

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Montagabend (16. Februar 2026) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße zu einem Wohnungsbrand, in Folge dessen auch das Treppenhaus beschädigt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Brand fahrlässig verursacht.

Der Einsatz für Feuerwehr und Polizei begann gegen 21:00 Uhr, zu diesem Zeitpunkt stand der Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss bereits im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, den Brand erfolgreich zu löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Nach erstem Ermittlungsstand wurde der Brand fahrlässig durch den Mieter der betreffenden Wohnung verursacht, dieser habe auch die Feuerwehr benachrichtigt.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell