Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260216 - 0215 Frankfurt - Gallus: Widerstand bei Einweisung

Frankfurt (ots)

(ki) Am Samstag, den 14. Februar 2026, leistete ein Mann Widerstand, weil er nicht in das von ihm gewünschte Krankenhaus eingeliefert werden sollte. Zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt.

Gegen 13:20 Uhr wurde die Polizei zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung gerufen. Ein junger Mann hatte Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert und sollte in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Die ihn aufnehmende psychiatrische Abteilung entsprach nicht den Vorstellungen des Klienten. Er begann die Einsatzkräfte zu schlagen und zu treten. Diese wurden dabei leicht verletzt, konnten den Dienst jedoch fortsetzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Polizeipräsidium, wurde der junge Mann in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

