PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260216 - 0215 Frankfurt - Gallus: Widerstand bei Einweisung

Frankfurt (ots)

(ki) Am Samstag, den 14. Februar 2026, leistete ein Mann Widerstand, weil er nicht in das von ihm gewünschte Krankenhaus eingeliefert werden sollte. Zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt.

Gegen 13:20 Uhr wurde die Polizei zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung gerufen. Ein junger Mann hatte Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert und sollte in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Die ihn aufnehmende psychiatrische Abteilung entsprach nicht den Vorstellungen des Klienten. Er begann die Einsatzkräfte zu schlagen und zu treten. Diese wurden dabei leicht verletzt, konnten den Dienst jedoch fortsetzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Polizeipräsidium, wurde der junge Mann in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 12:03

    POL-F: 260215 - 0214 Frankfurt - Innenstadt: Homophobe Beleidigung

    Frankfurt (ots) - (di) Zu einer homophoben Beleidigung kam es gestern Abend (14. Februar 2026) in der Innenstadt. Drei unbekannte Personen sind derzeit flüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen traten gegen 22:40 Uhr drei unbekannte männliche Personen gegen die verschlossene Tür einer Gaststätte in der Schäfergasse. Eine Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Tür und die Personen äußerten sowohl gegen die ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:01

    POL-F: 260215 - 0213 Frankfurt - Bornheim: Erneut Wahlplakate zerstört

    Frankfurt (ots) - (di) Nachdem bereits am 13. Februar mehrere Wahlplakate in der Löwengasse zerstört worden waren, wurden gestern erneut zwei beschädigte Plakate durch Anwohner festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Plakate wurden offensichtlich im Bereich der Buchwaldstraße/ Kettelerallee von einem Mast entfernt und zerrissen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:00

    POL-F: 260215 - 0212 Frankfurt - Gallus/ Niederrad: Festnahmen nach versuchten Einbrüchen

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nachmittag und vergangene Nacht (14. und 15. Februar 2026) nahm die Polizei gleich mehrere Verdächtige fest, nachdem diese versuchten, im Gallus und in Niederrad in fremde Wohnungen zu gelangen. Gleich zwei Taten durch unterschiedliche Täter konnten so vereitelt werden. Gestern Nachmittag (14. Februar 2026) wurde ein Anwohner zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren