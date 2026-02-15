Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260215 - 0214 Frankfurt - Innenstadt: Homophobe Beleidigung

Frankfurt (ots)

(di) Zu einer homophoben Beleidigung kam es gestern Abend (14. Februar 2026) in der Innenstadt. Drei unbekannte Personen sind derzeit flüchtig.

Nach bisherigen Erkenntnissen traten gegen 22:40 Uhr drei unbekannte männliche Personen gegen die verschlossene Tür einer Gaststätte in der Schäfergasse. Eine Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Tür und die Personen äußerten sowohl gegen die Mitarbeiterin, als auch gegen weitere anwesende Gäste homophobe Beleidigungen. Die Täter flüchteten anschließend in einem Pkw.

Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

