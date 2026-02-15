Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260215 - 0212 Frankfurt - Gallus/ Niederrad: Festnahmen nach versuchten Einbrüchen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag und vergangene Nacht (14. und 15. Februar 2026) nahm die Polizei gleich mehrere Verdächtige fest, nachdem diese versuchten, im Gallus und in Niederrad in fremde Wohnungen zu gelangen. Gleich zwei Taten durch unterschiedliche Täter konnten so vereitelt werden.

Gestern Nachmittag (14. Februar 2026) wurde ein Anwohner zunächst gegen 15:55 Uhr durch seinen Türspion darauf aufmerksam, dass zwei Frauen offensichtlich versuchten, die Wohnungstür seines Nachbarn in der Frankenallee aufzuhebeln. Der Anwohner verständigte umgehend die Polizei und das eintreffende Streifenteam überraschte die beiden Frauen noch beim Verlassen des Hauses. Das Tatwerkzeug hatten sie noch bei sich. Später konnten die beiden als 21- und 25-Jährige identifiziert werden, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen. Daher wurden die beiden Frauen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. Februar 2026). Hier versuchte ein 37-Jähriger gegen 00:50 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung im Paul-Gerhardt-Ring einzusteigen, indem er eine Glasscheibe des dortigen Wintergartens zerstörte. Der Wohnungsinhaber wurde jedoch darauf aufmerksam und stellte schließlich den Einbrecher fest. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Letztlich ließ der Beschuldigte vom Wohnungsinhaber ab und flüchtete. Die Flucht währte jedoch nicht lange. Ein Streifenteam nahm ihn kurz darauf noch in der Nähe fest. Während der Fahrt zur Dienststelle griff der Festgenommene die eingesetzten Beamten zudem an, sodass gegen ihn neben dem Verdacht des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls auch noch ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs eingeleitet wurde. Er soll nun ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell