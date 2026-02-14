Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260214 - 0210 Frankfurt - Eschersheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0209

Frankfurt (ots)

(di) Der Seit heute (14. Februar 2026) gegen 12:30 Uhr Vermisste aus Eschersheim konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit aufgehoben.

