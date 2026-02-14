PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260214 - 0207 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Hoher Schaden bei Crash mit mehreren Beteiligten -Vollsperrung der Autobahn

Frankfurt (ots)

(di) Bei einem Auffahrunfall auf der A5 entstand gestern Morgen (13. Februar 2026) hoher Sachschaden. Insgesamt sechs Fahrzeuge waren beteiligt. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Fahrzeuge gegen 07:15 Uhr hintereinander die A5 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Autobahnkreuz Bad Homburg und dem Nordwestkreuz. Verkehrsbedingt kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Ein Autofahrer fuhr nun auf die vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf, sodass diese zusammengeschoben wurden. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem weiteren Zusammenstoß kam.

Ein Fahrzeug aus der Reihe wurde durch den Aufprall auf die rechte Fahrspur abgewiesen und touchierte dort einen weiteren Pkw, sodass insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Autobahn musste für die Dauer der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

