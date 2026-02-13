Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260213 - 0204 Frankfurt - Niederrad: Tätlicher Angriff endet in der Psychiatrie

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (12. Februar 2026) kam es im Stadtteil Niederrad unter anderem zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Rettungskräfte.

Der Tatverdächtige befand sich in den Abendstunden gemeinsam mit seinen Eltern in der Heinrich-Hoffmann-Straße, im Bereich der dortigen Psychiatrie. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern.

Unter erheblichem Widerstand gelang es den anwesenden Personen, zu denen auch die Besatzung eines Rettungswagens gehörte, den 30-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Hierbei wurde ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Bereich des Mundes verletzt.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten versuchten nun mit dem Täter zu interagieren, wurden von diesem jedoch wüst beleidigt, mit dem Tod bedroht, mehrfach angespuckt und zu guter Letzt in den Arm gebissen.

Aufgrund des offenkundigen psychischen Ausnahmezustands wurde der Tatverdächtige nach Abschluss aller Maßnahmen in der Psychiatrie vorgestellt und durch den diensthabenden Arzt zunächst untergebracht.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

