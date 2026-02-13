PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260213 - 0201 Frankfurt - Riederwald: Versuchtes Tötungsdelikt nach Zahlstreitigkeiten - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagabend (12. Februar 2026) eskalierte nach aktuellen Erkenntnissen ein Zahlstreit, in dessen Folge ein Fahrgast einen Taxifahrer gewürgt und verletzt haben soll.

Der 68-jährige Taxifahrer und sein 60-jähriger Fahrgast befanden sich gegen 20:20 Uhr in seinem Taxi im Bereich der Motzstraße, als sich der Streit entwickelt haben soll. Der hinter ihm sitzende Fahrgast habe den Fahrer dann von hinten gewürgt. Dem Fahrer gelang es trotzdem, das Fahrzeug zu verlassen. Kurz darauf eintreffende Polizisten nahmen den Aggressor fest. Hier äußerte der stark alkoholisierte Mann nochmals Drohungen gegenüber dem Verletzten.

Der 60-jährige Tatverdächtige wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlages heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

