Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260213 - 0199 Frankfurt-Heddernheim: "Klaa Paris es singt und lacht - Es bleibt die schönste Fassenacht" - Hinweise der Frankfurter Polizei zum Fastnachtsumzug 2026 in Heddernheim

Frankfurt (ots)

Unter diesem Motto startet am Dienstag (17. Februar 2026) der diesjährige traditionsreiche Fastnachtsumzug "Klaa Paris" um 14:11 Uhr in Heddernheim mit 111 Zugnummern und 1500 Teilnehmenden.

Zur sicheren Durchführung der Veranstaltung ist es erforderlich, dass die Zufahrtsstraßen zum Stadtteil Heddernheim am Dienstag ab 04:00 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Sperrungen werden sukzessive nach Veranstaltungsende wieder aufgehoben.

Die Frankfurter Polizei wird auch in diesem Jahr vor Ort sein und frühzeitig für alle Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Beteiligten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Eine Anlaufstelle hierfür ist der Informationsstand der Polizei am H.-P-Müller-Platz.

Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter anderem auch auf der Internetseite des Veranstalters (https://www.zuggemeinschaft.de).

Darüber hinaus wird die Frankfurter Polizei am Dienstag weitere Informationen wie gewohnt über die bekannten Social-Media Kanäle (X: @polizei_ffm, WhatsApp sowie auf Instagram) bekanntgegeben.

Wir wünschen allen Jecken und Narren in diesem Zusammenhang ein fröhliches und vor allem sicheres "Klaa Paris" und schon jetzt viel Freude beim diesjährigen Fastnachtsumzug in Heddernheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell