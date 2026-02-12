Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260212 - 0197 Frankfurt - Bockenheim: Zusammenstoß auf dem Schulweg

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (11. Februar 2026) ereignete sich im Stadtteil Bockenheim ein Zusammenstoß zwischen einem 10-jährigen Kind auf einem Fahrrad und einem Auto. Das Kind wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 07:30 Uhr befuhr die 10-jährige mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg neben der Theodor-Heuss-Allee. Ein Autofahrer beabsichtige zur gleichen Zeit von der Abfahrt Tor Nord der Frankfurter Messe auf die Theodor-Heuss-Allee aufzufahren. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich leicht.

Nach erfolgter Erstversorgung durch den Autofahrer und die eingesetzten Beamten, wurde das Kind zur vorsorglichen Abklärung zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

