Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260212 - 0198 Frankfurt - Dornbusch: Räuberischer Diebstahl mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch (11. Februar 2026) kam es zu einem räuberischen Diebstahl an der U-Bahnhaltestelle "Miquel-, Adickesallee/ Polizeipräsidium", welcher aufgrund des gewählten Tatorts wenig überraschend in der Festnahme endete.

Die beiden Geschädigten befanden sich gegen 13:30 Uhr am Bahnsteig der oben genannten Haltestelle, als sie durch den Täter angesprochen wurden, ob sie ihm Geld wechseln könnten. Ein Geschädigter händigte daraufhin 20 EUR aus. Der Täter stieg jedoch, ohne das versprochene Wechselgeld auszuhändigen, in die zwischenzeitlich herangefahrene Bahn und versuchte sich so zu entfernen. Der zweite Geschädigte bat ihn jedoch wieder aus der Bahn und verlangte das Geld zurück. Im daraufhin entstandenen Streitgespräch zückte der Täter ein großes Küchenmesser und entfernte sich anschließend über den Treppenaufgang vom Tatort.

Das Geschehen wurde durch zahlreiche Passanten beobachtet, die aufgrund dessen vom Bahnsteig flüchteten und die Polizei alarmierten. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizeibeamten den Täter an einer nahegelegenen Trinkhalle an und nahmen ihn, nach einem nur kurz währenden Fluchtversuch, widerstandslos fest.

Der polizeibekannte 17-jährige Beschuldigte war erst vor wenigen Wochen aus der Haft entlassen worden und muss sich nun für die nächste Straftat verantworten.

Die beiden Geschädigten konnten nach der Tat nicht mehr angetroffen werden. Die bislang unbekannten Geschädigten werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069/ 755 - 55208 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell