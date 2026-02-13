Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260213 - 0200 Frankfurt

Groß-Gerau: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0181

Frankfurt (ots)

(di) Die seit dem 8. Februar 2026 vermisste 17-Jährige aus Groß-Gerau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

