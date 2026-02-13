Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260213 - 0202 Frankfurt - Innenstadt: Bedrohung und gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (12. Februar 2026) kam es in der Obdachlosenunterkunft "Eschenheimer Tor" und in der B-Ebene der U-Bahnstation zu einer Auseinandersetzung.

Im Laufe der Auseinandersetzung zog ein 58-Jähriger ein Messer. Der Bedrohte flüchtete zunächst, kommt jedoch mit weiteren Personen zurück. Gemeinschaftlich sollen sie dann auf den Mann mit dem Messer eingeschlagen haben.

Durch das Einschreiten anwesender Sicherheitsdienstmitarbeiter konnten die Streitenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Während der 58-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeipräsidium entlassen wurde, werden die drei anderen Beteiligten heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

