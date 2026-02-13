Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260213 - 0203 Frankfurt - Nordend West: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (12. Februar 2026) wurde ein 53-jähriger obdachloser Mann nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Parkplatz eines Baumarkts von unbekannten Personen zusammengeschlagen und bewusstlos zurückgelassen.

Gegen 14:15 Uhr wurde über den Notruf bekannt, dass auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Friedberger Landstraße 323 eine bewusstlose männliche Person aufgefunden wurde. Mehrere namentlich nicht bekannte Zeugen hatten zuvor Mitarbeiter auf den verletzten Mann aufmerksam gemacht. Ein Zeuge berichtete zudem, dass der Geschädigte zuvor von zwei unbekannten Tätern attackiert worden sei.

Der 53-jährige obdachlose Mann war beim Eintreffen der Polizeibeamten und Rettungskräfte stark alkoholisiert und konnte zu den Geschehnissen keine Angaben machen.

Nach erfolgter Erstversorgung wurde der leicht verletzte Geschädigte zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Bislang unbekannte Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10600 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

