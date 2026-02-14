PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260214 - 0205 Frankfurt - Stadtgebiet: Sachbeschädigungen an Wahlplakaten und Schaukästen

Frankfurt (ots)

(di) In den letzten Tagen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Wahlplakaten und Schaukästen diverser Parteien im Stadtgebiet.

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (13. Februar 2026) zerstörten Unbekannte dabei die Glasscheibe von zwei Schaukästen politischer Parteien am Neumarkt in Nied.

Im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Februar beschädigten Unbekannte darüber hinaus mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße / Siesmayerstraße und Feldbergstraße. Es liegen keine Hinweise vor.

Gestern Morgen (13. Februar 2026) beobachtete ein Passant einen 20-Jährigen gegen 09:50 Uhr in der Löwengasse dabei, wie er sich an zwei Wahlplakaten zu schaffen machte und versuchte, diese von einem Mast zu reißen. Dabei wurden die Plakate beschädigt. Das hinzugerufene Streifenteam nahm die Person noch in der Nähe fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

