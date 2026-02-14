PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260214 - 0206 Frankfurt - Bornheim: Seniorin beraubt - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(di) Eine Seniorin wurde gestern Mittag (13. Februar 2026) an ihrer Wohnanschrift Opfer eines dreisten Räubers und ihrer Handtasche beraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Als die 76-Jährige mit ihrem Rollator gegen 13:30 Uhr von ihrem Einkauf in einem nahe gelegenen Supermarkt zu ihrer Wohnanschrift in der Elkenbachstraße zurückkehrte, wurde sie nach bisherigen Erkenntnissen von dem späteren Räuber angesprochen, ob er helfen könne, ihre Einkäufe zu tragen. Die Seniorin nahm die Hilfe an, woraufhin der Unbekannte die Einkäufe vom Gehweg zur Hauseingangstür der Wohnanschrift trug. Doch noch vor der Tür wandte sich der Täter der 76-Jährigen zu und riss ihr gewaltsam die Handtasche vom Körper, wobei auch der Tragegurt riss. Anschließend flüchtete er in Richtung Baumweg. Die Seniorin blieb unverletzt.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank; dunkel gekleidet, schwarze Jacke, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-Bart; sprach gebrochenes Deutsch

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

