Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260214 - 0208 Frankfurt - Innenstadt: Festnahmen nach Auseinandersetzung auf der Zeil

Frankfurt (ots)

(di) Eine zunächst verbal geführte Auseinandersetzung eskalierte gestern Abend (13. Februar 2026) an der Konstablerwache und mündete in einer Schlägerei. Die eingesetzten Beamten nahmen drei zunächst flüchtige Täter fest.

Wie kam es dazu? Nach bisherigen Erkenntnissen lieferte sich der spätere Geschädigte gegen 23:30 Uhr vor einem Kiosk an der Konstablerwache mit weiteren Personen zunächst einen verbalen Streit. Aus bisher unbekannten Gründen entwickelte sich hieraus eine handfeste Schlägerei, in deren Verlauf der Geschädigte von mehreren Personen zu Boden gestoßen und am Boden liegend mit Schlägen und Tritten traktiert wurde. Dabei erlitt er mehrere Prellungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Personen flüchteten zunächst vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe durch unterschiedliche Streifenteams - auch unter Einbeziehung der Kräfte der BAO Zeil - festgenommen werden.

Alle drei Festgenommenen im Alter zwischen 21 und 32 Jahren wurden aufgrund von Fluchtgefahr in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell