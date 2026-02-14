PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260214 - 0209 Frankfurt - Eschersheim: Vermisste Person - Öffentlichkeitsfahndung

Frankfurt (ots)

(di) Seit heute (14. Februar 2026) gegen 12:30 Uhr wird ein 34-Jähriger aus Frankfurt / Eschersheim vermisst. Der Vermisste befindet sich in einem seelischen Ausnahmezustand. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 185 cm, schlank, braune kurze Haare, Nasen-Piercing, Brillenträger, vermutlich bekleidet mit einer grauen Winterjacke mit orangefarbenen Applikationen und einer dunklen Wintermütze mit weißem Logo im Stirnbereich

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend an das 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 11200), an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 069 / 755 - 53100) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

