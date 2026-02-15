Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260215 - 0211 Frankfurt - Innenstadt: Größerer Polizeieinsatz nach vermeintlicher Bedrohung mit Schusswaffe

Frankfurt (ots)

(di) Ein Streit und eine daraus resultierende Bedrohung führten in der Nacht auf Sonntag (15. Februar 2026) zu einem größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt, weil zunächst der Verdacht auf eine Schusswaffe bestand.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 03:30 Uhr zwei junge Männer mit den Insassen eines Fahrzeugs an einem Fußgängerüberweg in der Nähe eines Nachtclubs in der Brönnerstraße in Streit. Im Verlauf dieses Streits habe dann der Beifahrer des Autos eine Schusswaffe in die Hand genommen und den beiden jungen Männern gedroht, diese zu erschießen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Antreffen des Fahrzeugs und der beiden Insassen. Der Verdacht auf eine Schusswaffe konnte nicht bestätigt werden.

Die beiden beschuldigten Personen im Alter von 18 Jahren müssen sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

