Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260215 - 0213 Frankfurt - Bornheim: Erneut Wahlplakate zerstört
Frankfurt (ots)
(di) Nachdem bereits am 13. Februar mehrere Wahlplakate in der Löwengasse zerstört worden waren, wurden gestern erneut zwei beschädigte Plakate durch Anwohner festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Plakate wurden offensichtlich im Bereich der Buchwaldstraße/ Kettelerallee von einem Mast entfernt und zerrissen.
