Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260215 - 0213 Frankfurt - Bornheim: Erneut Wahlplakate zerstört

Frankfurt (ots)

(di) Nachdem bereits am 13. Februar mehrere Wahlplakate in der Löwengasse zerstört worden waren, wurden gestern erneut zwei beschädigte Plakate durch Anwohner festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Plakate wurden offensichtlich im Bereich der Buchwaldstraße/ Kettelerallee von einem Mast entfernt und zerrissen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

