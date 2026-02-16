PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260216 - 0217 Frankfurt- Bockenheim: Brand eines Baucontainers- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagmittag (14. Februar 2026) brannte ein Baucontainer auf einem Schulgelände. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde gegen 11:40 Uhr ein brennender Container auf dem Gelände einer Schule in der Elisabeth-Norgall-Straße gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und verhinderte ein Übergreifen auf das im Umbau befindliche Schulgebäude. Anschließend setzte die Feuerwehr den gelöschten Container um.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die an dem Tag verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 069/ 755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

