Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260216 - 0216 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Räuberin festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Sonntagmorgen (15. Februar 2026) eine wohnsitzlose Frau fest, die zuvor ein Smartphone geraubt haben soll.

Die 43-jährige Beschuldigte und der 22-jährige Geschädigte lernten sich nach aktuellen Erkenntnissen in der Nacht auf Sonntag im Bahnhofsviertel kennen. Die beiden gingen im weiteren Verlauf in ein Hotelzimmer. Als der 22-Jährige die Frau dann aufforderte zu gehen, sei es zu einem Streit gekommen. In Folge dessen habe sie ihn angespuckt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, nach Aufforderung ihrerseits nahm sie dann das Handy des Geschädigten an sich und verließ das Hotelzimmer, dabei soll sie auch eine Stehlampe in seine Richtung geworfen haben.

Aufmerksame Polizisten konnten die Frau nach Bekanntwerden des Vorfalls in Tatortnähe festnehmen, sie wurde auf Grund ihrer Wohnsitzlosigkeit in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

