PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Grauer PKW nach Unfallflucht gesucht

Schiersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der K16 zwischen Schiersfeld und Mannweiler-Cölln im Begegnungsverkehr zu einer bislang ungeklärten Unfallflucht. Auf der schmalen Fahrbahn kam es zwischen zwei in entgegengesetzter Richtung fahrenden Fahrzeugen zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der in Richtung Schiersfeld fahrende Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei diesem wurde der linke Außenspiegel ebenfalls beschädigt, da an der Unfallstelle auch fremde Spiegelteile aufgefunden wurden. Nach Zeugenangaben habe es sich um einen grauen PKW, wahrscheinlich einen SUV, gehandelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:18

    POL-PIROK: Falsche Bankmitarbeiter

    Rockenhausen (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026, wurde ein 74-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Der Geschädigte erhielt durch einen angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank einen Anruf, in welchem er auf unberechtigte Abbuchungen hingewiesen wurde. Unter dem Vorwand, das Bankkonto sperren lassen zu müssen, wurde ein weiterer Bankmitarbeiter angekündigt, welcher die Bankkarte inklusive PIN abholen werde. Der Geschädigte übergab dem unbekannten Täter an seiner Wohnung ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:15

    POL-PIROK: Betrunkener Radfahrer

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagabend wurde gegen einen 55-jährigen Radfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Mann aus dem Donnersbergkreis wurde um 20:15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße kontrolliert. Er roch stark nach Alkohol und hatte eine verwaschene Aussprache. Zudem schwankte er beim Stehen und musste sich mehrmals an seinem Fahrrad festhalten. Obwohl er selbst angab "eine Menge getrunken" und "mit Sicherheit mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren