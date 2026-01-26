Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Grauer PKW nach Unfallflucht gesucht

Schiersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der K16 zwischen Schiersfeld und Mannweiler-Cölln im Begegnungsverkehr zu einer bislang ungeklärten Unfallflucht. Auf der schmalen Fahrbahn kam es zwischen zwei in entgegengesetzter Richtung fahrenden Fahrzeugen zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der in Richtung Schiersfeld fahrende Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei diesem wurde der linke Außenspiegel ebenfalls beschädigt, da an der Unfallstelle auch fremde Spiegelteile aufgefunden wurden. Nach Zeugenangaben habe es sich um einen grauen PKW, wahrscheinlich einen SUV, gehandelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell